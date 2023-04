Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: rachat du norvégien Einr dans les solutions SAP information fournie par Cercle Finance • 28/04/2023 à 14:40









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé vendredi l'acquisition du norvégien Einr, une opération destinée à l'aider à se renforcer sur le marché de l'implémentation et de la maintenance des solutions SAP en Europe du Nord.



Créée en 2015 et basée à Oslo, la société compte aujourd'hui une quarantaine d'employés tous appelés à rejoindre les équipes d'Accenture dans la région.



L'entreprise s'est spécialisée dans la mise en oeuvre des technologies SAP pour des secteurs spécifiques comme la distribution, la logistique ou le transport.



Les termes financiers du rachat n'ont pas été spécifiés.





Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate -0.64% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE 0.00%