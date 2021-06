Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : rachat de la société de conseil française Exton Cercle Finance • 18/06/2021 à 14:04









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé vendredi avoir trouvé un accord en vue du rachat du groupe français Exton Consulting, un cabinet de conseil en stratégie et management spécialisé dans les services financiers. Dans un communiqué, le géant américain de l'externalisation indique que l'acquisition d'Exton, une société créée en 2006, va lui permettre de renforcer ses activités européennes dans le secteur financier. Présent en France, en Italie, en Allemagne et au Maroc, Exton Consulting conseille les acteurs de la banque, de l'assurance et de la gestion d'actifs sur des questions liées à la croissance, la transformation digitale et l'innovation. Accenture n'a pas précisé le montant de la transaction.

