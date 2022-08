Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: rachat de l'agence créative indonésienne Romp information fournie par Cercle Finance • 08/08/2022 à 12:04









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé lundi l'acquisition de l'agence créative indonésienne Romp, avec l'objectif de renforcer sa présence sur le marché de la publicité en ligne dans le sud-est asiatique.



Créée en 2019, la société Romp - considérée comme l'une des trois meilleures agences créatives du pays - déploie des campagnes pour des grands comptes de la trempe de Danone, Kimberly-Clark ou encore Google.



Accenture explique que l'opération va lui permettre de renforcer les capacités régionales de sa branche Accenture Song (ex-Accenture Interactive), aussi bien en termes de création que de technologies.



L'Indonésie constitue actuellement le marché le plus dynamique en ce qui concerne la publicité en ligne dans le sud-est de l'Asie, avec un secteur du e-commerce qui devrait y atteindre 53,8 milliards de dollars à horizon 2025.





Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +0.23% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE -0.42%