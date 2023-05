Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: rachat de Green Domus dans la durabilité information fournie par Cercle Finance • 29/05/2023 à 15:03









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé lundi son intention de faire l'acquisition de Green Domus, un cabinet de conseil brésilien spécialisé dans le développement durable, pour un montant qui n'a pas été communiqué.



Créé en 2005, Green Domus accompagne les entreprise dans la mise en place de leur stratégie en matière de durabilité, notamment grâce à son expertise dans les critères dits 'Science-Based Target initiative' (SBTi), le standard actuel de référence pour l'évaluation des stratégies de réduction des émissions de CO2 au sens des objectifs de l'accord de Paris.



Accenture explique que ce rachat va lui permettre de renforcer son savoir-faire dans le domaine, en particulier suite à la récente adoption en Europe du dispositif d'ajustement carbone aux frontières (CBAM) qui vise à décourager les entreprises de l'UE à déplacer leur production vers des pays ayant des politiques de changement climatique plus souples.



D'après le géant du conseil, seulement 7% des multinationales se disent actuellement bien parties pour atteindre leur objectif d'émissions nettes de carbone nulles d'ici à 2050.





