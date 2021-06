Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : rachat d'une agence digitale en Asie du Sud-Est Cercle Finance • 03/06/2021 à 14:51









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé jeudi le rachat d'Entropia, une agence numérique basée en Malaisie, une opération qui constitue sa première acquisition dans les services interactifs en Asie du Sud-Est. Créée en 2016 à Kuala Lumpur, Entropia emploie plus de 210 salariés spécialisés dans les expériences digitales pour les marques. Accenture explique que l'opération va lui permettre d'aider ses clients à 'repenser' leur activité à travers de nouvelles perspectives. Entropia a récemment conçu pour le compte de BMW un projet de réalité augmentée permettant d'explorer les fonctionnalités de son nouveau SUV, le BMW X5.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate -0.26% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE 0.00%