ACCENTURE : publication de résultats décevante

(AOF) - Accenture a dévoilé des résultats décevants au quatrième trimestre, clos fin août. Le groupe de conseil en management, technologies et externalisation a réalisé un bénéfice net de 1,29 milliard de dollars, soit 1,99 dollar par action, à comparer avec 1,13 milliard de dollars, soit 1,74 dollar, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,70 dollars, soit 3 cents sous le consensus FactSet. Le chiffre d'affaires a reculé de 2% à 10,84 milliards de dollars alors que le marché visait 10,93 milliards. Les ventes ont baissé de 1% hors impact des changes.

Accenture a enregistré 14 milliards de dollars de commandes (+8%), réparties entre le consulting (6,5 milliards de dollars) et l'infogérance (7,5 milliards de dollars).

Le groupe a augmenté de 10% son dividende à 88 cents et le conseil d'administration a approuvé un programme de rachat d'actions supplémentaire de 5 milliards de dollars.

Sur l'exercice 2021, le groupe de conseil en management, technologies et externalisation vise un bénéfice par action ajusté compris entre 7,80 à 8,10 dollars. Le marché cible 8,13 dollars. La marge opérationnelle est, elle, attendue en amélioration de 10 à 30 points de base, soit entre 14,8% et 15%.

La croissance des revenus est prévue entre 2% et 5% et les devises auront un impact négatif de 1 point.

AOF - EN SAVOIR PLUS