Accenture: propose des solution d'IA avec SandboxAQ

(CercleFinance.com) - Accenture et SandboxAQ s'associent pour fournir des solutions d'intelligence artificielle (IA) et d'informatique quantique afin d'aider les organisations à identifier et à corriger les vulnérabilités en matière de cybersécurité.



Selon une récente étude d'Accenture, la principale préoccupation des dirigeants pour 2024 est la capacité à s'adapter aux progrès technologiques et aux innovations telles que l'IA.



Accenture et SandboxAQ fourniront une gestion cryptographique complète basée sur l'IA en tirant parti de la suite de sécurité de SandboxAQ.



La solution permettra aux entreprises d'analyser l'ensemble de leurs fichiers, applications et trafic réseau afin de s'assurer que toutes leurs données sont sécurisées.



' L'objectif est d'aider les entreprises à se défendre contre la menace croissante des attaques de déchiffrement basées sur l'informatique quantique ' indique le groupe.





