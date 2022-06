Accenture plus pessimiste sur ses prévisions annuelles de bénéfice par action

(AOF) - Accenture a réduit ses prévisions de bénéfice par action pour 2022. Au troisième trimestre, clos fin mai, le groupe de conseil en management, technologies et externalisation a réalisé un bénéfice net, part du groupe, de 1,79 milliard de dollars, soit 2,79 dollars par action, à comparer avec 1,55 milliard de dollars, soit 2,40 dollar par action, un an plus tôt. Le marché anticipait 2,86 dollars par action, mais il n'est pas sur que les deux chiffres soient directement comparables. La cession des activités en Russie a en effet eu un impact négatif de 15 cents par action.

Le chiffre d'affaires a bondi de 22% à 16,2 milliards de dollars alors que les analystes visaient 16,03 milliards. Les ventes ont progressé de 27% en monnaie locales.

Sur le plan commercial, Accenture a enregistré un montant de 17 milliards de dollars de commandes (+10%), dont 9,1 milliards pour le consulting et 7,8 milliards de dollars pour l'infogérance.

Sur l'exercice 2022, le groupe de conseil en management, technologies et externalisation anticipe désormais un impact négatif des changes plus important, de 4,5% contre 3% auparavant. La croissance des revenus est prévue entre 25,5% et 26,5% en monnaie locale contre de 24% à 26% auparavant.

Il vise désormais un bénéfice par action dilué compris entre 10,61 à 10,70 dollars, en hausse de 21% à 22% sur un an contre de 10,61 à 10,81 dollar auparavant. La marge opérationnelle est, elle, toujours attendue en amélioration de 10 points de base à 15,2%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

