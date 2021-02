Accenture : partenariat stratégique avec Shiseido Group

(CercleFinance.com) - Accenture annonce la conclusion d'un partenariat stratégique avec Shiseido Group, une multinationale de la beauté basée au Japon, dans le but de l'accompagner dans sa transformation numérique afin qu'elle puisse répondre plus rapidement aux demandes en constante évolution des clients et du marché.

Accenture contribuera à améliorer le modèle commercial numérique de Shiseido en lui fournissant une gamme de services conçus pour conduire une transformation à l'échelle de cette entreprise qui opère dans environ 120 pays.

Il s'agira notamment d'aider à concevoir, développer et mettre en oeuvre un système mondial de technologies de l'information et de la communication (TIC) basé sur le cloud rendant les données plus visibles et accessibles dans toute l'organisation, détaille Accenture.