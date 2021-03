Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : partenariat stratégique avec Global Ventures Cercle Finance • 31/03/2021 à 10:30









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Global Ventures, une société de capital-risque basée aux Emirats Arabes Unis. Accenture et Global Ventures ont identifié plusieurs domaines de collaboration pour créer de la valeur à long terme au sein de l'écosystème d'innovation régional. Les deux entités travailleront en étroite collaboration afin de développer 'un leadership éclairé' et 'découvrir des idées et des tendances dans des industries où l'innovation entraîne des perturbations et des opportunités'. Accenture reliera également ses clients existants, couvrant des domaines tels que le cloud et la sécurité, avec le portefeuille de sociétés de Global Ventures pour relever les défis commerciaux pressants.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +0.63% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE -0.39%