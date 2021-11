Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : partenariat stratégique avec Envision information fournie par Cercle Finance • 24/11/2021 à 12:31









(CercleFinance.com) - Envision, un spécialiste de l'intelligence artificielle des objets (AIoT), a annoncé mercredi la signature d'un partenariat stratégique avec Accenture en vue d'aider les entreprises à atteindre leur objectif de neutralité carbone. Les deux groupes ont prévu de s'associer pour fournir des technologies numériques et des services devant permettre à leurs clients de tenir leurs engagements climatiques. Basé à Singapour, Envision propose des solutions pour la production d'énergie renouvelable intelligente, l'efficacité de la consommation, les infrastructures urbaines ou la gestion du carbone. Le groupe gère actuellement plus de 110 millions d'appareils intelligents et 360 gigawatts d'actifs énergétiques dans le monde. Son pacte avec Accenture a été scellé à l'occasion de la COP26, qui s'est tenu il y a deux semaines à Glasgow (Ecosse).

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +0.53% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE +0.22%