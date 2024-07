Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: partenariat renforcé avec SandboxAQ information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 16:00









(CercleFinance.com) - Accenture annonce renforcer son partenariat avec SandboxAQ pour répondre aux besoins de cryptage des données des entreprises face aux menaces actuelles et futures de l'IA et du quantique.



Pour rappel, SandboxAQ est une entreprise technologique qui se concentre sur la convergence de l'intelligence artificielle (IA) et de l'informatique quantique.



Les partenaires aideront les organisations à sécuriser leurs données sensibles et à améliorer le cryptage de leurs systèmes technologiques.



Cette collaboration fournira aussi une meilleure observabilité pour accroître la résilience des entreprises et réduire les risques tiers.





