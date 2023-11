Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: partenariat étendu avec SAP information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 16:52









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé mardi qu'il allait étendre son partenariat avec SAP afin d'aider les entreprises à consolider leur chaîne d'approvisionnement ('supply chain').



Le groupe technologique explique que le projet vise à établir un 'centre névralgique' devant permettre de réduire le risque de pénurie et d'améliorer la visibilité au niveau des achats, tout en permettant aux clients d'atteindre leurs objectifs en matière de développement durable.



Il doit notamment inclure un 'test de résistance' (stress test) conçu avec le Massachusetts Institute of Technology (MIT) en vue d'identifier des points de défaillance potentiels, d'évaluer les risques financiers qui en découlent et de définir des stratégies et des réactions appropriées.



En parallèle, Accenture et SAP comptent développer ensemble de nouvelles fonctionnalités pour SAP Integrated Business Planning for Supply Chain (SAP IBP), la suite logicielle en mode 'cloud' de vente, de livraison et de planification industrielle de SAP.





