Accenture: partenariat étendu avec McDonald's

(CercleFinance.com) - Accenture annonce l'expansion de son partenariat avec McDonald's Corporation dans l'optique d'aider McDonald's à tirer parti des dernières technologies et à appliquer des solutions d'IA générative dans ses restaurants du monde entier afin d'améliorer les opérations ainsi que l'expérience de ses clients et salariés.



ccenture contribuera à former et à soutenir la main-d'oeuvre mondiale de McDonald's en utilisant ses programmes d'apprentissage et de développement, ses cours de formation en ligne et ses camps d'entraînement pour les talents émergents afin de garantir que la main-d'oeuvre possède les compétences en IA, en données et en informatique de pointe nécessaires à l'ère numérique.



' La compréhension approfondie d'Accenture de notre activité, de notre secteur et bien sûr de la technologie, nous permettra d'exploiter tout le potentiel des solutions cloud et d'IA générative en mettant en oeuvre des pratiques avancées pour exploiter rapidement ces technologies ainsi que pour nourrir et responsabiliser les talents au sein de notre organisation', a commenté Brian Rice, vice-président exécutif et directeur mondial de l'information chez McDonald's.





