Accenture: partenariat de quatre ans avec GenU de l'UNICEF

(CercleFinance.com) - Accenture et Generation Unlimited (GenU) de l'UNICEF ont annoncé un partenariat mondial de quatre ans, visant à connecter les jeunes aux opportunités d'emploi, d'entrepreneuriat et d'impact social.

Cette nouvelle phase du partenariat prévoit notamment de connecter plus de 188 000 jeunes à des activités entrepreneuriales via le programme imaGen Ventures.

Il s'agira également de soutenir plus de 300 000 jeunes marginalisés à travers la plateforme numérique YOMA et d'atteindre plus de 92 000 jeunes via le programme Passport to Earning (P2E), leur fournissant des compétences certifiables et pertinentes pour le marché.







