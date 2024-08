Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: partenariat avec TIAA aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 17:16









(CercleFinance.com) - TIAA, le plus grand fournisseur de revenus viagers aux États-Unis, a annoncé un partenariat stratégique avec Accenture pour transformer ses opérations de gestion des dossiers de retraite.



À partir de 2025, Accenture aidera TIAA à améliorer l'efficacité de ces opérations grâce à l'automatisation et à l'IA.



Ce partenariat vise à offrir une sécurité financière accrue aux participants grâce à des fonctionnalités numériques innovantes et un meilleur accompagnement, souligne Accenture.





Valeurs associées ACCENTURE-A 339,52 USD NYSE +0,73%