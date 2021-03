Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : partenariat avec Shell autour de l'IA Cercle Finance • 22/03/2021 à 11:16









(CercleFinance.com) - Accenture et Ripjar, une société britannique de renseignement sur les data, collaborent avec Royal Dutch Shell afin de prévenir les risques au sein de sa chaîne d'approvisionnement mondiale à l'aide de l'intelligence artificielle (IA), annonce Accenture aujourd'hui. Shell va tirer parti de l'expérience d'Accenture dans le secteur ainsi que de son expertise en matière de risques pour configurer la technologie d'IA de Ripjar et analyser de sa chaîne d'approvisionnement. Outre la détection de risques dans les transactions de la chaîne d'approvisionnement, la technologie d'intelligence artificielle intégrée au système pourra également réduire les erreurs de communication de données de plus de 80% par rapport aux systèmes tiers, assure Accenture.

