Accenture : parmi les 100 meilleurs employeurs canadiens

(CercleFinance.com) - Pour la 11e année consécutive, Accenture a été nommée parmi les 100 meilleurs employeurs du Canada, par Mediacorp Canada Inc., le plus grand éditeur de périodiques d'emploi du pays. Ce classement vise à identifier les employeurs à la pointe de leur industrie à partir de huit critères d'évaluation: le lieu de travail, l'ambiance de travail, les avantages financiers et compensation, les avantages pour la santé et la famille, les vacances et congés personnels, l'engagement et performance des employés, la formation et développement des compétences ainsi que l'implication communautaire. 'C'est un honneur d'être à nouveau reconnu, aux côtés de tant de clients et de partenaires, comme un employeur de premier plan au Canada, en particulier à une époque de défis et de changements sans précédent', a réagi Jeffrey Russell, le président d'Accenture au Canada.

