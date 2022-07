Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Accenture: ouvre un nouveau centre de technologie en Inde information fournie par Cercle Finance • 20/07/2022 à 17:37

(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir ouvert un nouveau centre de technologie avancée à Coimbatore (Inde). Intégrant le réseau de livraison mondial d'Accenture, cette nouvelle installation se concentrera sur la création et la fourniture de services technologiques transformateurs pour les clients mondiaux de tous les secteurs.



'Nous nous engageons à étendre notre présence dans les villes de niveau II et Coimbatore est un choix privilégié car la ville abrite certains des principaux établissements d'enseignement indiens et est devenue un pôle de talents essentiel pour les professionnels de la technologie', a déclaré Mahesh Zurale, directeur général principal responsable des centres de technologie avancée en Inde, Accenture.



'Alors que nous continuons à étendre nos installations et nos capacités en Inde, nous recrutons des personnes qui possèdent des compétences approfondies dans les plates-formes, le cloud, les données et l'IA, le métaverse et les domaines connexes', a ajouté Mahesh Zurale.