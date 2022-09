Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: ouvre un centre d'excellence avec IITM en Inde information fournie par Cercle Finance • 21/09/2022 à 09:51









(CercleFinance.com) - Accenture annonce l'ouverture d'un centre d'excellence (CoE) en partenariat avec l'Indian Institute of Technology Madras (IITM) afin d'entreprendre conjointement des projets de recherche collaboratifs autour de l'ingénierie et de la fabrication numérique dans tous les secteurs.



Les deux partenaires comptent travailler autour de différentes thématiques, telles que les systèmes robotiques autonomes (ARS), l'Internet industriel des objets (IIoT), les systèmes de jumeaux numériques (DTS) ou encore la mobilité électrique.



Le CoE fonctionnera également comme un incubateur et identifiera les startups en phase de démarrage susceptibles de stimuler l'innovation et la recherche dans ces domaines.





Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +1.15% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE -1.76%