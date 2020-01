Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : ouverture d'un centre de veille à Singapour Cercle Finance • 21/01/2020 à 12:31









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé mardi l'ouverture à Singapour d'un centre de 'veille' destiné à la recherche de nouveaux outils pour la sûreté publique. Ce projet 'collaboratif' vise à mettre en place des solutions visant à anticiper et à répondre aux menaces et aux risques pouvant peser sur les citoyens, tout en maintenant leur niveau de confiance intact, explique le groupe de conseil dans un communiqué. L'objectif est d'encourager l'innovation chez les clients d'Accenture, issus de l'administration publique comme du secteur privé, ajoute le spécialiste de l'externalisation. Le site d'Accenture - le premier de ce genre créé par le groupe - doit notamment s'appuyer sur des technologiques telles que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, le blockchain et la réalité augmentée. Accenture prévoit d'associer d'autres partenaires au projet, à commencer par le concepteur de logiciels analytiques SAS.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +0.29% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE +0.10%