Accenture : Oracle a permis la modernisation de Nickel

(CercleFinance.com) - Accenture a mené à bien le projet de modernisation du système d'information de Nickel, filiale de BNP Paribas, en réalisant la transformation numérique de sa fonction finance grâce au déploiement de la Solution Cloud ERP (Enterprise Resource Planning) d'Oracle. Menée en six mois seulement, l'implémentation de la Solution Oracle Cloud ERP Cloud s'inscrit dans le cadre du programme OXYGENE lancé par Nickel en 2019 afin de moderniser, simplifier et harmoniser son système d'information. Nickel indique avoir choisi Oracle Cloud ERP pour sa simplicité de paramétrage, son coût ainsi que l'évolutivité de la solution.

