Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: objectifs relevés pour 2021-22 information fournie par Cercle Finance • 16/12/2021 à 13:23









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Accenture annonce relever ses objectifs pour l'ensemble de 2021-22, pour viser désormais un BPA entre 10,32 et 10,60 dollars, ainsi qu'une croissance des revenus en monnaies locales entre 19 et 22%.



Sur les trois premiers mois de l'exercice, le cabinet de conseil et de services d'externalisation a vu son BPA augmenter de 20% à 2,78 dollars (+28% en données ajustées), et sa marge opérationnelle s'améliorer de 20 points de base à 16,3%.



En termes d'activité, ses revenus se sont accrus de 27% à 15 milliards de dollars (en données publiées comme en monnaies locales), tandis que ses nouvelles commandes ont grimpé de 30% pour atteindre un record à 16,8 milliards.





Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +8.49% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE +9.32%