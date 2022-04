Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: nouvel investissement dans la réalité virtuelle information fournie par Cercle Finance • 19/04/2022 à 17:14









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé mardi avoir conclu un investissement stratégique au sein de Strivr, un spécialiste de la formation en réalité virtuelle pour les entreprises.



Basé à Santa Clara (Californie), Strivr a déjà formé plus d'un million d'employés issus des plus grandes entreprises grâce à sa plateforme d'apprentissage immersive.



Cet investissement intervient alors que plus d'un milliard de professionnels vont devoir revoir leur formation et leurs qualifications d'ici à 2030, d'après des estimations du Forum Economique Mondial.



Pour mémoire, Accenture a récemment annoncé le lancement du projet Accenture Metaverse Continuum, une initiative censée former les professionnels aux spécificités du métavers dans des domaines tels que le commerce numérique, la blockchain ou les jumeaux virtuels.



Les termes financiers de l'investissement n'ont pas été précisés.





