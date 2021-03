Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : nouveau relèvement des fourchettes cibles Cercle Finance • 18/03/2021 à 13:19









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Accenture relève à nouveau ses objectifs pour l'exercice en cours, tablant désormais sur un BPA ajusté entre 8,32 et 8,50 dollars et une croissance de son chiffre d'affaires entre 6,5 et 8,5% en monnaies locales. Il dévoile au titre de son deuxième trimestre 2020-21, un BPA ajusté en hausse de 10% à 2,03 dollars, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes, et une marge opérationnelle en amélioration de 30 points de base à 13,7%. Le cabinet de conseil et de services d'externalisation a vu son chiffre d'affaires s'accroitre de 8% à 12,1 milliards de dollars (+5% en monnaies locales), dépassant ainsi ses prévisions malgré l'impact négatif de coûts de voyages remboursables.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +1.31% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE 0.00%