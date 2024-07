Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: nouveau rachat dans la conception de silicium information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 14:37









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé mercredi l'acquisition de Cientra, une société d'ingénierie américaine spécialisée dans les services de conception pour systèmes sur silicium, sans en dévoiler le montant.



Créée en 2015, Cientra - qui est basée dans le New Jersey, avec des succursales à Francfort (Allemagne) et Bangalore, Hyderabad et New Delhi (Inde) - propose à ses clients des services de conseil personnalisés pour le développement de circuits intégrés, notamment dans le domaine de l'Internet des objects (IoT).



Accenture explique que l'opération va lui permettre de renforcer son expertise dans le domaine de l'innovation des semi-conducteurs et mieux accompagner ses clients en la matière.



'Tout ce qui s'étend de la croissance des centres de données à l'informatique dématérialisée ('cloud') en passant par les technologies sans fil, l'informatique edge et la popularisation de l'AI, porte la demande pour les produits de nouvelle génération à base de silicium', explique Karthik Narain, le directeur général d'Accenture pour la technologie.



Ce rachat intervient après celui d'Excelmax Technologies, une société spécialisée dans le même domaine, officialisé en début de semaine, et celui du canadien XtremeEDA, qui avait été annoncé en 2022.





