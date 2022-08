Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: nommé leader des services de mise en oeuvre SAP information fournie par Cercle Finance • 29/08/2022 à 17:39









(CercleFinance.com) - Accenture est nommé leader par la société de recherche mondiale IDC dans l'évaluation des fournisseurs IDC MarketScape: Worldwide SAP Implementation Services 2022.



Le rapport indique que : ' Accenture est l'un des intégrateurs de systèmes les plus importants et les plus expérimentés sur le marché mondial des services de mise en oeuvre SAP '.



Cet IDC MarketScape couvre 16 fournisseurs participant au marché mondial des services de mise en oeuvre SAP.



' Les capacités de livraison éprouvées d'Accenture aident nos clients à mettre en oeuvre rapidement et à tirer pleinement parti des technologies SAP ', a déclaré Caspar Borggreve, responsable mondial d'Accenture SAP Business Group.





