Accenture: nommé leader des services de mise en oeuvre information fournie par Cercle Finance • 09/09/2022 à 17:33

(CercleFinance.com) - Accenture a été nommé leader par le cabinet d'études international IDC dans son dernier rapport.



' Accenture est l'un des intégrateurs de systèmes les plus importants et les plus expérimentés sur le marché mondial des services de mise en oeuvre SAP. Accenture propose des services dans la plupart des secteurs d'activité pour aider ses clients à se transformer et à gagner davantage de valeur grâce à l'innovation et aux nouvelles solutions et technologies SAP ', indique le rapport.



Cette étude IDC MarketScape porte sur 16 fournisseurs participant au marché mondial des services d'implémentation SAP et repose sur un cadre complet et un ensemble de paramètres prévus pour être les plus propices à la réussite de la fourniture de services d'implémentation SAP à court et à long terme.



IDC a positionné Accenture en tant que leader dans ce rapport, notant que ' Accenture a un partenariat de longue date avec SAP, y compris le co-développement de solutions de durabilité, de solutions sectorielles et de processus de gestion. Accenture favorise la transformation de ses clients grâce à l'innovation, aux méthodes, aux solutions préconfigurées et aux outils permettant une automatisation et une efficacité accrues. '