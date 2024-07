Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: nomme le futur DG de Accenture Federal Services information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 15:22









(CercleFinance.com) - Accenture Federal Services annonce la nomination de Ron Ash au poste de directeur général, à compter du 1er septembre 2024. Il deviendra également président du conseil d'administration d'Accenture Federal Services.



Ron Ash succédera ainsi à John Goodman, qui quittera ses fonctions de DG et président du conseil d'administration d'Accenture Federal Services le 31 août 2024 avant de prendre sa retraite le 31 mars 2025.



Ron Ash occupait le rôle de directeur de l'exploitation chez Accenture Federal Services depuis 2022. Il aura comme mission de renforcer la capacité de l'entreprise à aider le gouvernement fédéral américain à adopter de nouvelles technologies, telles que l'IA générative.





