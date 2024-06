Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: nominations de nouveaux dirigeants information fournie par Cercle Finance • 12/06/2024 à 13:15









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé la nomination de nouveaux dirigeants. Angie Park, responsable des finances commerciales et des entreprises et ancienne responsable des relations avec les investisseurs, deviendra directrice financière le 1er décembre 2024 et rejoindra le comité de direction mondial.



Mauro Macchi, responsable de l'unité de marché pour l'Italie, l'Europe centrale et la Grèce (ICEG) et membre du comité de direction mondial, deviendra directeur général pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA) le 1er septembre 2024.



Angela Beatty deviendra directrice des ressources humaines le 1er septembre 2024 et rejoindra le comité de direction mondial.



Karthik Narain, directeur général du groupe, Technologie, ajoutera les responsabilités de directeur de la technologie pour devenir directeur général du groupe, technologie et directeur de la technologie, et Bhaskar Ghosh, directeur de la stratégie, ajoutera les responsabilités de l'innovation pour devenir directeur de la stratégie et de l'innovation, tous deux le 1er septembre 2024.



Atsushi Egawa, responsable de l'unité de marché, Japon, et Ryoji Sekido, responsable de la technologie, marchés en croissance, deviendront co-DG de l'Asie-Pacifique le 1er septembre 2024.



Leo Framil, actuellement DG de Growth Markets, assumera un rôle de direction dans les services financiers aux États-Unis et restera membre du comité de direction mondial.



' Ils joueront un rôle crucial dans le prochain chapitre de la croissance à long terme d'Accenture ' a déclaré Julie Sweet, présidente et chef de la direction d'Accenture.





