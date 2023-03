Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: modernisera les systèmes de NBS information fournie par Cercle Finance • 07/03/2023 à 10:28









(CercleFinance.com) - Nationwide Building Society (NBS) a choisi Accenture et Form3 pour transformer son infrastructure de paiements numériques grâce à l'adoption d'une plateforme native dans le cloud, visant à améliorer l'expérience client avec des transactions transparentes, sécurisées et rapides.



Otto Benz, directeur des paiements chez Nationwide Building Society, a déclaré : ' Ce projet, en collaboration avec Form3 et Accenture, est une étape majeure dans la simplification et le renforcement de notre traitement des paiements. '



Grâce à une série de phases lancées en 2022, Nationwide migrera tous les types de paiements de détail d'une plateforme sur site vers le cloud de Form3, avec un processus robuste en place pour s'assurer qu'il n'y a pas d'interruption de service pour ses clients.



' L'accélération de la numérisation des paiements, associée aux turbulences économiques actuelles, façonne la manière dont les consommateurs effectuent leurs transactions et déplacent leur argent ', a ajouté Sulabh Agarwal, Global Payments Lead chez Accenture.





Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +0.56% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE +0.16%