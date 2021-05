Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : mis à l'honneur par le rapport Peak Matrix Cercle Finance • 19/05/2021 à 17:05









(CercleFinance.com) - Accenture a été distingué en tant que 'leader' par le rapport Peak Matrix du groupe Everest chargé d'évaluer les différents services de production de logiciels en 2021 (Software Product Engineering Services). Selon Everest Group, Accenture s'est distingué en obtenant un score élevé en matière de vision & capacité et d'impact sur le marché. L'analyse a également révélé qu'Accenture 'stimule de manière proactive et collaborative l'innovation dans les engagements d'ingénierie de produits logiciels, en particulier ceux liés aux thèmes des nouvelles génération'.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate -1.64% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE -1.58%