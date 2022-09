Accenture met la main sur le cabinet de conseil Carbon Intelligence

(AOF) - Le géant du conseil anglo-américain Accenture, qui reculait de 0,23% à 287,80 dollars dans les échanges d'avant-bourse, a acquis Carbon Intelligence, cabinet de conseil en stratégie carbone et changement climatique, employant plus de 160 experts en durabilité. Basé à LondresCarbon Intelligence a pour mission d'aider les entreprises mondiales à comprendre leur empreinte carbone globale et les moyens de la réduire, en utilisant les stratégies de l'initiative Science Based Targets (SBTi) qui conduisent à une refonte transformationnelle des modèles économiques et des chaînes de valeur des clients.

La société est un partenaire accrédité clé du CDP (anciennement Carbon Disclosure Project) et est régulièrement reconnue pour la qualité de son travail visant à aider les clients à mesurer et à gérer leurs émissions.

Carbon Intelligence est la cinquième acquisition d'Accenture axée sur le développement durable au cours de l'année écoulée, qui vient s'ajouter à l'expansion significative des capacités mondiales de l'entreprise grâce à l'investissement dans son personnel et au recrutement des meilleurs talents.

Accenture continue de mettre l'accent sur le développement durable en développant ses capacités en matière de stratégie de développement durable, de transformation de la chaîne d'approvisionnement et de mesure de la valeur et de l'impact par les données.

Plus tôt cette année, Accenture a acquis Greenfish en France, en Belgique et aux Pays-Bas, akzente en Allemagne, Avieco au Royaume-Uni et Zestgroup aux Pays-Bas.

Accenture France a réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 milliards d'euros en 2021. La maison mère américaine a engrangé 50,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'an passé.

