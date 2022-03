Accenture: met fin à ses activités en Russie information fournie par Cercle Finance • 04/03/2022 à 12:39

(CercleFinance.com) - Accenture annonce mettre fin à ses activités en Russie et demande 'la fin immédiate de l'attaque illégale et horrible contre le peuple ukrainien et sa liberté'.



'Bien qu'Accenture n'ait pas d'activité en Ukraine, nous poursuivrons nos efforts pour aider nos collaborateurs ukrainiens travaillant dans le monde entier chez Accenture et leurs familles', ajoute la société.



Accenture annonce un don de 5 millions de dollars à destinations d'organisations humanitaires à but non lucratif travaillant pour aider les personnes en Ukraine et celles qui sont déplacées vers la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Hongrie et la République tchèque.