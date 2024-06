Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: le titre se replie, Wedbush se dit plus prudent information fournie par Cercle Finance • 12/06/2024 à 17:14









(CercleFinance.com) - Accenture s'inscrit en net repli mercredi à la Bourse de New York alors que les analystes de Wedbush Securities ont abaissé leur objectif de cours sur le titre de 400 à 350 dollars.



Le bureau d'études, qui maintient son opinion 'surperformance' sur la valeur, estime que la série de nominations que vient d'annoncer le groupe de conseils, dont un changement de directeur financier, dépasse le cadre d'un simple renouvellement de son équipe de direction.



'Cette annonce, de notre point de vue, reflète les ajustements décidés par Accenture face au changement de dynamique de son secteur, parmi lesquels se trouve l'impact de l'IA générative sur son modèle d'affaires, mais aussi face aux problèmes de visibilité actuels au niveau macroéconomique', souligne-t-il.



Accenture publiera ses résultats trimestriels le 20 juin.



En fin de matinée, le titre perd pas loin de 2% alors que le S&P 500 avance de 1,2%.





Valeurs associées ACCENTURE-A 287.03 USD NYSE -2.46%