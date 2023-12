Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: le p.d.-g. de BASF pourrait entrer au conseil information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 17:30









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé que son conseil d'administration avait nommé le Dr Martin Brudermüller comme candidat à l'élection du conseil d'administration qui se tiendra lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires d'Accenture le 31 janvier 2024.



Le Dr Brudermüller, 62 ans, est président-directeur général et président du conseil d'administration de BASF.



Il se présentera en tant que candidat au poste d'administrateur.



' Martin est un chef d'entreprise mondial dynamique qui apportera à notre conseil d'administration sa profonde expertise dans les domaines de la chimie, de la finance, des marchés de capitaux et du développement durable, ainsi que sa vaste expérience en matière de transformation ', a déclaré Julie Sweet, présidente-directrice générale d'Accenture.



S'il est élu par les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle, le Dr Brudermüller rejoindra immédiatement après le conseil d'administration d'Accenture et siégera au comité d'audit.





