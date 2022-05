Accenture: lance une nouvelle offre avec SAP dans le cloud information fournie par Cercle Finance • 03/05/2022 à 17:10

(CercleFinance.com) - Accenture et SAP annoncent le lancement d'une nouvelle offre conjointe pour aider les grandes entreprises à migrer vers le cloud.



La nouvelle offre conjointe combine la solution RISE avec SAP et l'offre de services SOAR avec Accenture.



Accenture est le plus grand partenaire SAP à offrir des services entièrement conçus pour aider les grandes entreprises de tous les secteurs à planifier, mettre en oeuvre et gérer facilement les déploiements de RISE avec SAP dans le cloud.



' SAP et Accenture offrent désormais aux grandes entreprises la possibilité d'accélérer considérablement leurs transformations et de nouvelles opportunités de croissance. ' a déclaré Julie Sweet, présidente et chef de la direction d'Accenture.