Accenture : l'ancienne DG de KeyCorp nommé au conseil

(CercleFinance.com) - Accenture a nommé aujourd'hui l'ancienne directrice générale de la banque américaine KeyCorp à son conseil d'administration, afin d'apporter une nouvelle expertise dans ses services financiers, ainsi que de créer de la valeur pour les actionnaires. La nouvelle directrice, Beth E. Mooney, a dirigé KeyCorp, l'une des 20 plus grandes banques américaines en termes d'actifs, pendant neuf ans avant de prendre sa retraite en mai 2020. Elle est également administratrice d'AT&T et de Ford Motor. Suite à sa nomination, le conseil d'administration d'Accenture comprend 12 administrateurs, dont 10 seront externes et indépendants. Julie Sweet, DG, et David Rowland, président exécutif d'Accenture, sont les seuls administrateurs internes.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate -0.07% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE +0.31%