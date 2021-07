Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : l'acquisition de l'italien Ethica est finalisée information fournie par Cercle Finance • 30/07/2021 à 16:50









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé vendredi avoir finalisé l'acquisition d'Ethica Consulting, une société de conseil italienne spécialisée dans les logiciels SAP. Le géant américain du consulting avait officialisé le rachat de l'entreprise le 1er juillet dernier, sans toutefois dévoiler les conditions financières de l'opération. Ethica, qui existe depuis une vingtaine d'années et qui affiche un effectif de quelque 400 consultants, se concentre essentiellement sur le segment de la fourniture de services aux PME.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +0.26% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE -0.19%