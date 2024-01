Accenture, KKR, Walt Disney... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) -

Les valeurs à suivre

Accenture

Groupe de conseil en management, technologies et externalisation, Accenture a finalisé l'acquisition de 6point6, un cabinet de conseil technologique britannique spécialisé dans le cloud, les données et la cybersécurité. Cette acquisition renforce les capacités d'Accenture en matière de stratégie et d'architecture, avec un accent particulier sur l'administration centrale, la défense et la sécurité, et les services financiers. Les termes de l'accord n'ont pas été dévoilés.

KKR

BrightSpring Health Services, plate-forme de services de santé soutenue par le fonds d'investissement américain KKR, a déposé hier soir une nouvelle demande d'introduction en Bourse à New York. Cette plateforme relance ainsi son projet d'IPO plus d'un an après l'avoir suspendu en raison d'incertitudes économiques. BrightSpring a retiré son introduction en bourse en novembre 2022, après avoir déjà déposé une demande d'introduction en bourse en octobre 2021.

Travelers

Fournisseur d'assurance dommages pour l'automobile, l'habitation et les entreprises aux Etats-Unis, Travelers a finalisé l'acquisition du spécialiste de la cyber-assurance Corvus Insurance. Corvus a développé une plateforme qui identifie efficacement les vulnérabilités de ses clients et réduit leurs niveaux de risques.

Walt Disney

Walt Disney a fait savoir ce mercredi que la société d'investissement ValueAct Capital le conseillera sur sa stratégie dans la bataille avec l'investisseur activiste Nelson Peltz lors de l'assemblée annuelle de 2024. "ValueAct a fait ses preuves en matière de collaboration et de coopération avec les entreprises dans lesquelles elle investit et son codirecteur général, Mason Morfit, s'est montré très constructif dans les conversations que nous avons eues l'année dernière", a déclaré le directeur général de Disney, Bob Iger.