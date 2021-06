Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : Julie Sweet va devenir PDG Cercle Finance • 03/06/2021 à 12:31









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé jeudi la nomination de sa directrice générale Julie Sweet au poste de présidente du conseil d'administration, une décision qui prendra effet à compter du 1er septembre. A ce poste, Julie Sweet succédera à David Rowland, qui démissionnera du conseil à la même date. Julie Sweet l'avait déjà remplacé à la direction générale du groupe en septembre 2019.

