Accenture: investit dans un spécialiste de la diversité

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé mardi avoir réalisé un investissement dans SwayBrand, une société technologique de Los Angeles spécialisée dans la diversité au sein du secteur des médias.



Créée en 2018, SwayBrand met en contact des influenceurs issus de diverses origines (communauté noire, autochtones d'Amérique, personnes de couleur) avec des annonceurs souhaitant établir des partenariats autour de leur marque.



Il s'agit du premier investissement réalisé par la firme de conseil américaine aux Etats-Unis dans le cadre de son programme de soutien aux entrepreneurs noirs ('Black Founders Development Program').





