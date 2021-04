Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : investit dans la fintech nigériane Okra Cercle Finance • 21/04/2021 à 17:13









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir investi, via Accenture Ventures, dans la société Okra, une fintech basée au Nigéria. Cette startup est spécialisée dans les infrastructure de données financières ouvertes desservant le marché africain en pleine expansion des services financiers. Okra permet ainsi aux développeurs et aux entreprises de créer des services numériques personnalisés et des produits fintech pour les clients. 'Nous pensons qu'Okra a le potentiel de relever les défis critiques en Afrique et nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec l'équipe pour aider à faire évoluer ses solutions pour un impact maximal', estime Tom Lounibos, directeur général d'Accenture Ventures. Selon une étude Accenture publiée précédemment, d'ici 2025, les startups de la fintech pourraient capter jusqu'à 78 milliards de dollars, soit 3,9% du marché mondial des paiements bancaires.

