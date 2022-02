Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Accenture: investissement 'stratégique' dans Talespin information fournie par Cercle Finance • 17/02/2022 à 15:39

(CercleFinance.com) - Accenture annonce investir, via Accenture Ventures, dans Talespin, une startup d'informatique spécialisée dans l'apprentissage immersif.



La plate-forme de Talespin propose en effet des applications d'apprentissage et de formation, des aides au travail en réalité mixte pour soutenir les performances professionnelles des employés et une nouvelle approche du travail et de la productivité basée sur les compétences.



Accenture considère cet investissement comme ' stratégique ' dans la mesure où le Forum économique mondial prévoit que d'ici 2030, plus d'un milliard de travailleurs devront se recycler, puisque les bases requises pour le travail dans tous les secteurs changent.



Les détails et conditions de l'investissement n'ont pas été divulgués.