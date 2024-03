Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: investissement stratégique dans Sanctuary AI information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 15:49









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé mercredi avoir réalisé un 'investissement stratégique' au sein de Sanctuary AI, une start-up canadienne spécialisée dans la conception de robots humanoïdes dotés de l'intelligence artificielle (IA).



La plateforme d'IA avancée mise au point par Sanctuary AI entraîne les robots à réagir à leur environnement et à effectuer une grande variété de tâches avec rapidité, en sécurité et de manière efficace.



Récemment utilisé dans un magasin de prêt-à-porter, son robot 'Phoenix' - salué par le magazine Time comme l'une des 'plus grandes inventions' de 2023 - a réussi à effectuer une centaine de tâches allant de l'emballage des marchandises à l'étiquetage et au pliage des articles, en passant par le nettoyage de la boutique.



Le système Phoenix est alimenté par l'IA maison développée par l'entreprise, baptisée 'Carbon', qui imite le fonctionnement du cerveau humain (mémoire, vue, son et toucher), transformant le langage naturel en actions dans le monde réel.





Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +0.93% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE +1.09%