Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: investissement stratégique dans QuandHealth information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 14:24









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir réalisé un investissement stratégique, via Accenture Ventures, dans QuantHealth, une société de conception d'essais cliniques basée sur l'IA qui simule les essais cliniques dans le cloud.



Grâce à une technologie d'IA exclusive formée sur un ensemble massif de données de 350 millions de patients, QuantHealth serait en mesure de prédire les résultats des essais avec une précision 'significative'.



Selon Accenture, QuantHealth peut ainsi tester des milliers de variantes de protocoles et découvrir la conception d'essai la plus efficace, aidant ainsi les équipes de R&D à prédire plus précisément et plus rapidement les résultats des essais cliniques et à décider si un essai doit se poursuivre.



Alors que les essais cliniques peuvent coûter des milliards de dollars pour seulement 10 % des médicaments arrivant sur le marché, 'QuantHealth peut réduire les risques et accélérer et optimiser le développement de médicaments', estime Accenture.



Les conditions de l'investissement n'ont pas été divulguées.





Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +0.03% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE 0.00%