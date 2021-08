Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : investissement stratégique dans Pipeline information fournie par Cercle Finance • 06/08/2021 à 14:21









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé vendredi avoir réalisé un investissement 'stratégique' dans Pipeline, une startup de Denver spécialisée dans la réduction des inégalités hommes-femmes. Le géant du conseil explique que Pipeline a conçu une plateforme d'intelligence artificielle permettant d'analyser les différences de genres en termes d'embauches, de salaires, de performances ou de promotions au sein d'une entreprise. Sa technologie permet ainsi d'identifier des zones internes de 'préjugés inconscients' et de fournir des recommandations en vue d'atteindre l'égalité hommes-femmes et d'améliorer les performances financières de la société. Car, d'après Pipeline, toute réduction de 10% des discriminations en entreprise permet d'accroître entre 1% et 2% le chiffre d'affaires.

