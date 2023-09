Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: investissement stratégique dans l'IA avec Writer information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 17:09









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé lundi avoir réalisé un investissement stratégique au sein de Writer, une plateforme d'IA générative spécialisée dans la rédaction de contenus, à laquelle ses équipes avaient déjà recours.



Le géant du conseil en technologies explique que Writer peut être déployée par des entreprises cherchant à générer des contenus via l'IA dans leurs activités commerciales, marketing ou liées aux ressources humaines, entre autres.



L'application, qui peut également être intégrée à d'autres charges de travail, permet également de fournir des renseignements à partir des données collectées en interne.



Dans un communiqué, Accenture souligne que ses équipes de communications ont commencé à utiliser Writer dès 2021 afin de synthétiser des documents, d'unifier le ton utilisé par la marque et de gagner en efficacité.



D'après ses recherches, près de 40% des postes sont appelés à être affectés par l'émergence des grands modèles de langage.



Les termes financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.



Au mois de juin dernier, Accenture avait annoncé un investissement de trois milliards de dollars sur trois ans afin d'aider les clients à utiliser l'IA pour générer plus de croissance.





