Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : investissement stratégique dans Imburse Cercle Finance • 22/06/2021 à 12:53









(CercleFinance.com) - Accenture annonce un investissement stratégique, via Accenture Ventures, dans Imburse, une plate-forme d'entreprise de paiement en tant que service basée sur le cloud. Imburse permet en effet de connecter les systèmes obsolètes des entreprises à l'écosystème mondial des paiements via une connexion unique à l'aide d'interfaces de programmation d'applications (API), précise Accenture. 'Alors que les entreprises naviguent entre la complexité des perturbations numériques et les besoins changeants des clients, l'interopérabilité des paiements est un élément important du programme de transformation global des entreprises', explique en substance l'entreprise. Les conditions de l'investissement n'ont pas été divulguées.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate 0.00% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE +0.21%