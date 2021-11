Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : investissement stratégique dans Geneyx Genomex information fournie par Cercle Finance • 09/11/2021 à 14:50









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir réalisé un investissement stratégique, via Accenture Ventures, dans Geneyx Genomex (Geneyx), un développeur israélien de logiciels d'analyse et d'interprétation génomiques. La technologie de Geneyx permet d'aider les patients souffrant de maladies héréditaires et rares en fournissant des informations spécifiques à la maladie et cliniquement pertinentes sur la prédiction, le diagnostic, le pronostic et le traitement des risques pour les organisations cliniques et pharmaceutiques. ' L'investissement d'Accenture dans Geneyx reflète notre engagement continu à renforcer les entreprises ayant le potentiel de transformer leurs industries ', a déclaré Tom Lounibos, directeur général d'Accenture Ventures. Les conditions de l'investissement n'ont pas été divulguées.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate -0.54% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE -0.44%